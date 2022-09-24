Более 230 юных шахматистов сразились на трех площадках

Завершилось первенство Тюменской области по шахматам среди юношей и девушек. В нем приняли участие 234 спортсмена из 8 муниципальных образований региона. Сражения за шахматными досками развернулись на трех площадках областной столицы.



Соревнования прошли по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 50 минут + 10 секунд на ход.



Среди самых юных участников победу одержали талантливые и перспективные шахматисты - Лев Гудованый и Виктория Точилкина. Это не первые их успехи — ранее они уже побеждали на соревнованиях всероссийского уровня.



В старшей возрастной категории шахматистов 2005-2006 годов рождения победителями стали Павел Трофимов и Татьяна Абрамова. На сегодняшний день они являются сильнейшими в своей возрастной категории и в очередной раз подтвердили уровень игры.



"В этом году было рекордное количество участников. При этом растет и мастерство ребят. Сейчас юным шахматистам нужно подготовиться к следующим областным соревнованиям - турниру памяти педагога Александра Панкрушева", - поделился президент Федерации шахмат Тюменской области Геннадий Шантуров.



Шахматисты, занявшие первые места в своих возрастных группах, получили право представлять Тюменскую область на первенстве УФО по шахматам 2022 года в Екатеринбурге.