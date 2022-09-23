Тренеры-преподаватели будут соревноваться в профмастерстве

Конкурс профмастерства среди специалистов физической культуры и спорта пройдет в Тюменской области, заявки на участие принимаются до 5 октября.

Проходить испытания будут в формате видеоконференцсвязи. Лучших выберут в трех номинациях: физкультура (специалисты дошкольных учреждений), подготовка резерва (тренеры-преподаватели, тренеры спортивной подготовки), спортивно-оздоровительная работа по месту жительства (специалисты общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, спорторганизаторы, инструкторы по физической культуре и/или инструкторы по спорту, фитнес-тренеры).

Лучшие в каждой номинации получат денежные призы, а победители станут лауреатами областного конкурса "Спортивная элита". Помимо конкурсной комиссии выступления участников оценивает альтернативное жюри, которое тоже определит своего победителя.

По решению конкурсной комиссии при подведении итогов также присуждаются дополнительные номинации: "За преданность профессии" и "Молодая надежда".

Желающие принять участие в конкурсе могут уточнить подробную информацию на сайте областной школы олимпийского резерва в разделе "Конкурсы".