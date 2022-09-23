В Летних Играх паралимпийцев участвуют четыре тюменских спортсмена

В Сочи со 2 по 9 октября пройдут Международные комплексные спортивные соревнования "Летние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"". Участниками соревнований станут более 1 800 человек, из которых 170 - представители иностранных государств и более 1 000 - российские спортсмены. В главную судейскую коллегию поступили спортивные заявки от команд из Белоруссии, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Мали, Германии, Сербии, Монголии, а также от делегаций 78 субъектов Российской Федерации.

Тюменскую область на этих значимых соревнованиях представят четыре атлета.

Легкая атлетика:

Антон Прохоров, Заслуженный мастер спорта России, победитель XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио, многократный победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира.

Леонид Варфоломеев, мастер спорта России, многократный победитель и призер чемпионатов России.

Плавание:

Игорь Плотников, Заслуженный мастер спорта России, победитель XIII Паралимпийских летних игр 2008 года в Пекине, двукратный победитель Кубка Европы спорта лиц с поражением ОДА 2008 года в городе Хомутов, победитель XII Паралимпийских летних игр 2004 года в городе Афины (Греция), участник XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио, многократный призер чемпионатов Европы и мира.

Димитрий Долговас, мастер спорта России, четырехкратный бронзовый призер чемпионата России 2022 года.

Всего в спортивную программу Игр войдут 9 видов: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.