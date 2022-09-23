Велогонщики УрФО итоги спортивного сезона подведут в Тюмени

Окружные чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине велокросс пройдут 25 сентября на территории парка имени Гагарина. В этот же день будут подведены итоги трех туров региональных соревнований. сообщает депспорта.
Ожидается, что состязания соберут около 100 спортсменов из Тюменской Свердловской, Курганской и Челябинской областей.
"Для спортсменов и тренеров это важные старты. Можно будет сравнить нынешние результаты и начало, середину сезона, оценить динамику изменений, проанализировать и скорректировать дальнейший тренировочный процесс. Кроме того, будут отобраны лучшие велогонщики для формирования областных сборных команд", - подчеркнули организаторы.
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