Велогонщики УрФО итоги спортивного сезона подведут в Тюмени

12:20 23 сентября 2022
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Окружные чемпионат и  первенство по маунтинбайку в дисциплине велокросс пройдут  25 сентября на территории парка имени Гагарина. В этот же день будут подведены итоги трех туров региональных соревнований. сообщает депспорта.

Ожидается, что состязания соберут около 100 спортсменов из Тюменской Свердловской, Курганской и Челябинской областей.  

"Для спортсменов и тренеров это важные старты. Можно будет сравнить нынешние результаты и начало, середину сезона, оценить динамику изменений, проанализировать и скорректировать дальнейший тренировочный процесс. Кроме того, будут отобраны лучшие велогонщики для формирования областных сборных команд", - подчеркнули организаторы. 

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