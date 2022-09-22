В Тюменской области парашютисты будут состязаться в точности приземления

24 сентября в 8:00 на базе тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России на аэродроме "Пустошкино" Ялуторовского района начнутся соревновательные прыжки в рамках областного первенства по парашютному спорту на "Кубок В. Катаева". 25 сентября организаторы оставили как резервный день на случай, если не успеют выступить все участники или вдруг погода преподнесет "нелетный" сюрприз.

Соревнования соберут около 40 спортсменов. Кроме представителей тюменского региона - областной столицы, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Увата, приедут также спортсмены из Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Сургута и Увата.

Состязаться будут начинающие спортсмены и настоящие профессионалы. Не останется в стороне и президент Федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов. У мастера спорта, бронзового призера чемпионата мира и победителя чемпионата страны есть особый повод постараться победить: число сделанных им прыжков как раз сейчас составляет ровно 3 800.

"Уже завтра я "разменяю" эту цифру, так как будет тренировочный сбор, сделаю несколько прыжков. А потом сразу областные соревнования. Вообще, конечно, дело не в количестве прыжков. Хотя это тоже очень важно. Но чем чаще прыгаешь, тем больше набираешься опыта, корректируешь технику. В конце концов, держишь себя в тонусе", - поделился Иванов.

Тюменские спортсмены рассчитывают оказаться в призовой тройке. Как правило, им это удается. По результатам соревнований можно выполнить спортивный разряд - вплоть до кандидата в мастера.