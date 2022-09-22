Пять призовых мест взяли тюменские биатлонисты на первенстве России

С 16 по 20 сентября в городе Рыбинске Ярославской области проходило первенство России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет.

Всего в гонках принимали участие 245 спортсменов из 35 регионов России. Тюменскую область представляли 12 биатлонистов, все они воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

В центре "Дёмино" программу соревнований открыли индивидуальные гонки. И в первый же день "бронзу" заработала в 10 километровой гонке среди девушек кандидат в мастера спорта Маргарита Болдырева с результатом 30:51.0. Опередили её спортсменки из Московской области и Алтайского края.

Во второй день соревнований отличный результат показали юноши. В роллер-эстафете 3x6 км 1 место заняли Олег Миронов, Денис Майгадаров, Никита Малюгин. На втором и третьем месте оказались представители Санкт-Петербурга и Алтайского края соответственно.

Кросс-спринт принес еще три медали. Никита Малюгин одержал победу среди юношей на дистанции 4 километра. "Серебро" взяла Маргарита Болдырева, "бронзу" - Валерия Полянская. Наших девушек обошла представительница Московской области Наталья Федченко, заняв первое место на пьедестале.

Спортсмены уже вернулись на базу центра "Жемчужина Сибири", чтобы продолжить тренировки к зимнему сезону 2022-2023.