Более 400 участников TNF пробежали по набережной с ЯТЭК

Третий день Промышленно-энергетического форума TNF, начался со спортивного забега. Старт состоялся на городской набережной реки Туры. Генеральным партнером мероприятия выступила Якутская топливно-энергетическая компания.

Утренний забег объединил более 400 участников TNF и жителей города. Соревновались в двух дистанциях: 3 и 5 км.

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев:

Сегодня такое время, что дорогу осилит не идущий, а бегущий. Хочу пожелать всем комфортной атмосферы, приятного забега, чтобы мы собирались с вами на таком мероприятии ежегодно. Самое главное – возвращаться и возвращаться в Тюмень на Промышленно-энергетический форум TNF в 2023 году. Хотелось бы поблагодарить всех партнеров и участников забега. Вижу, что от некоторых компаний есть всего по одному человеку. Но это говорит о том, что даже если от компании один человек, то компания вместе с ним здесь.

"Друзья, коллеги, мы очень рады, что вы пришли сегодня поучаствовать в нашем забеге. Мы приехали в Тюмень из Якутии зарядить вас всех энергией будущего. Увидимся на финише", – поприветствовали участников перед стартом представители компании ПАО "ЯТЭК" и организаторы забега.

На короткой дистанции (3 км) первое место занял Виктор Ошкин – представитель компании OIS Solutions. Он добежал до финиша за 10 минут. "Серебро" у Владимира Заводовского из ООО "Альянс-Проект". Среди женщин второе место заняла Оксана Самойленко из ООО "Альянс-Проект". "Бронза" досталась Полине Маслаковой из ООО "РН-Уватнефтегаз".

В забеге на 5 км первое место завоевала Анна Попова, представляющая компанию ООО "Альянс-Проект".

Победители и призеры получили заслуженные призы – медали, сертификаты и подарки от партнеров. Но, как отметили сами участники забега, главное – это бодрость и хорошее настроение с самого утра.