Более 140 юных спортсменов с ОВЗ приедут на спартакиаду Тюменской области

XIV детско-юношеская спартакиада инвалидов Тюменской области пройдет 23-25 сентября в Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). Торжественное открытие состоится 23 сентября в 15.00.

Для участия заявилось более 140 человек из 18 муниципальных образований.

"Спартакиада стабильно собирает много участников. В последний раз соревнования проводились в 2019 году, затем был длительный перерыв", - рассказала представитель Тюменской областной организации "Всероссийское общество инвалидов" Елена Тюрева.

В этом году увеличилось количество дисциплин спартакиады, ранее их было только 5. В течение трех дней девушки и юноши 12–15 лет с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата будут соревноваться по таким видам спорта как дартс, настольный теннис, бочча, бадминтон, прыжки в длину, толкание ядра, шахматы, а также бег на 60, 100, 200, 400, 800, 1500 метров и встречная эстафета 4х60 метров.