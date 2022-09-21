На Воронинских горках проведут экстрим-фестиваль

Фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим территория" пройдет 23-25 сентября в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки". Участие примут как мальчики и девочки до 13 лет в детском зачете, так и взрослые спортсмены.

Стартует фестиваль с мастер-классов от приглашенных специалистов. Каждый желающий независимо от возраста и уровня подготовки сможет попробовать свои силы под руководством опытных спортсменов. Начало запланировано в 17:00 23 сентября.

В субботу, 24 сентября, пройдут показательные выступления и соревнования по сноуборду и роллер-спорту. Начало программы — в 10:00. Также запланирован мастер-класс по тейпированию от приглашенного гостя из Красноярска Дмитрия Соколова.

С 10:00 25 сентября начнутся выступления по самокатному спорту и брейкдансу.

Организатор фестиваля Алексей Козлов:

Подобные мероприятия всегда служат мощным толчком развития экстремальных субкультур и видов спорта - представители всех дисциплин обмениваются опытом и показывают свои лучшие результаты на соревнованиях. Присутствие иногородних специалистов - критически важный фактор развития: спортивные школы каждого города имеют свои подходы к работе, а взаимодействие с профессионалами необходимо для спортивного роста.

Онлайн-регистрация для участников открыта до вечера 23 сентября по ссылке.