Тюменские бильярдисты забрали все медали чемпионата

В Тюмени завершился чемпионат Тюменской области по бильярдному спорту (пирамида). Бильярдисты провели серию игр в эти выходные. Участие приняли 19 мужчин и 6 девушек. Все призовые места забрали спортсмены из Тюмени.

"Напряженная игра была между Андреем Стекольниковым и Андреем Бирюковым за выход в финал. В итоге, победу определили сила характера и мастерство. Конечно, сыграла роль и психологическая устойчивость", - рассказала главный судья соревнований Екатерина Рыбрий.

Среди мужчин победу одержал Тимофей Исаков, второе место занял Андрей Стекольников, третье место разделили Андрей Бирюков и Сергей Андреев.

Среди женщин победила Виктория Мудрик, второе место взяла Алена Дерышева, третье место - Елизавета Склюева.