25 спортшкол Тюменской области претендуют на звание лучшей

Областная спортивная школа олимпийского резерва завершила приём заявок на участие в заочном конкурсе среди организаций физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2021/2022 год.

Конкурс стартовал 1 сентября. Заявки поступили от 25 организаций из 11 муниципальных образований: Тюмени, Тобольска, Ишима, Абатского, Вагайского, Казанского, Сладковского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Упоровского и Юргинского муниципальных районов.

Теперь конкурсной комиссии предстоит оценить представленные материалы. Итоги будут подведены 30 сентября и опубликованы на официальном сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва в разделе "Конкурсы".

Победители и призеры будут объявлены в трех номинациях:

–"Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) по 3 и более видам спорта". Участники - городские и сельские муниципальные детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), детские оздоровительно-образовательные центры (ДООЦ).

–"Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) в области физической культуры и спорта. Участники - муниципальные организации дополнительного образования: дворцы творчества, дома творчества, центры дополнительного образования, центры творчества, детские образовательные центры (ДОЦ), ДЮЦ (детско-юношеские центры) и др.

–"Лучшая организация физкультурно-спортивной направленности, реализующая программы спортивной подготовки". Участники - государственные и муниципальные спортивные школы (СШ, СШОР).

Победители первых двух номинаций примут участие во всероссийском заочном конкурсе. В прошлом году лучшей в стране в своей номинации была признана детско-юношеская спортивная школа №1 города Тюмени.