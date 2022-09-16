#Спорткаст72 представят на форуме "Россия — спортивная держава"

Тюменская область представила проект #Спорткаст72 на международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", который пройдёт в конце сентября в Кузбассе.

Форум сежегодно собирает политическую элиту и лидеров спортивной отрасли для обсуждения ключевых тем в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Тюменский проект рассмотрят на нетворкинг- сессии "Лучшие практики по популяризации массового спорта".

Отмечается, что представители Тюменской области удостоены чести поделиться опытом продвижения физической культуры и спорта с коллегами других регионов и стран. В число спикеров этой секции наряду с Тюменской областью вошли представители Московской, Самарской, Калининградской областей и города Ижевска.

Проект #Спорткаст72, который в начале этого года вошел в десятку лучших проектов страны конкурса Минспорта РФ "Ты в игре" в номинации "Медиа".