Лыжники из 35 регионов выступят в летнем Чемпионате России в Тюмени

В Тюменской области начался летний Чемпионат России по лыжным гонкам.

В пятницу, 16 сентября, в центре "Жемчужина Сибири" его откроет гонка классическим стилем. В 10.30 на старт выйдут женщины, им предстоит пробежать 15 километров. В 12.30 "классика" на 20 километров ждет мужчин.

В субботу, 17 сентября, чемпионат продолжит спринт. Начало в 11 часов. В понедельник состоится 10.30 у женщин, в 13.30 у мужчин состоится гонка с раздельного старта свободным стилем. Завершит лыжероллерную программу кросс, который пройдет во вторник.

Участниками чемпионата станут лучшие лыжники из 35 регионов страны. На сегодняшний день заявки подали 152 мужчины и 86 женщин. Сборная Тюменской области выйдет на старт полным составов, в том числе, олимпийцы Денис Спицов, Иван Якимушкин и Татьяна Сорина.



Многокамерную прямую трансляцию чемпионата России проведёт "Сибинформбюро". В эфирах будут задействованы 20 камер, в числе которых SuperSlowMotion, квадрокоптер и роботизированные системы. Полную программу чемпионата России в прямом эфире и наилучшем качестве можно будет увидеть на сайте и в социальных сетях крупнейшего российского спортивного правообладателя — Телеспорт. Комментировать все гонки будет Дмитрий Рыбьяков. Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

Недостатка в болельщиках на трибунах тоже точно не будет, ведь лыжные гонки -весьма популярный в Тюменской области вид спорта. На сегодняшний день им занимается почти 21 тысяча жителей региона. В каждом из 26 муниципальных районов есть спортивные секции по этому виду спорта. И практически ни одна спартакиада не обходится без этого вида спорта.

Подготовка спортивного резерва ведется в круглогодичном режиме. Для этого в Тюменском районе, в Увате, Заводоуковске, Упорово есть 4 комплекса с лыжероллерными трассами.

С 2013 года в Тюменской области в статусе школы работает ОСШОР Л.Н. Носковой, куда стремятся поступить лыжники и биатлонисты со всей страны. Есть спортивные классы, которые располагаются в центре "Жемчужина Сибири", и в которых тренируются и учатся перспективные юные спортсмены.

В лыжных гонках первый призер Олимпиады из Тюменской области появился в 2006 году. В Италии Иван Алыпов занял 3 место в командном спринте. В 2010 году в Ванкувере успех продолжили Морилов Николай и Коростелева Наталья, они тоже заработали бронзовые медали. В 2014 году участвовал в Олимпиаде в Сочи Евгений Белов. В 2018 году Александр Большунов и Денис Спицов привезли 7 медалей из Кореи. Успешной стала и Олимпиада 2022 года в Пекине. У Дениса Спицова- золото в эстафете и серебро в скиатлоне, у Татьяны Сориной - 1 место в эстафете. Иван Якимушкин стал серебряным призером в гонке на 30 километров.