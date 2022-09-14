Тюменские спортсмены провели для детей занятия по акции "Поделись своим Знанием"

Всероссийская акция "Поделись своим Знанием" прошли в Тюменской области, учреждения дополнительного образования и спорта для воспитанников кружков и секций организовывали семинары, уроки, лекции, беседы, мастер-классы, в которых принимали участие почетные гости, эксперты, в том числе именитые спортсмены.

В Ишиме на встречу с юными спортсменами пришли заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских игр 2020 года, обладатель мирового рекорда в дисциплине бег на 100 метров в классе Т63 Антон Прохоров и его тренер Олег Скаморовский. Антон поделился секретами успеха в спорте, а Олег Аркадьевич рассказал о первом знакомстве с будущим паралимипийским чемпионом.

В Тюмени тренер спортивно-адаптивной школы "Неге" Любовь Экки детям из МБОУ НШ-ДС № 82 рассказала о пользе правильной осанки и провела практикум. Ребятам предложили сыграть партию-другую в шахматы. Чтобы они не забывали правильно держать спину, на головы положили специальные подушечки. А в завершение мероприятия для младших школьников организовали веселую спортивную эстафету.

В тюменской спортивной школе "Старт XXI век" воспитанников познакомили с правилами дорожного движения. Занятие вызвало неподдельный интерес, тем более, что провели его в отделении мотогонок, а в роли лектора выступил тренер школы, призер и победитель соревнований различного уровня по мотогонкам Алексей Утусиков.

Более 60 увлекательных встреч с воспитанниками центров и школ Тюменской области проведено в рамках Всероссийской акции "Поделись своими знаниями". Теперь подобные встречи станут хорошей традицией для учреждений.