Выставку о бодибилдинге откроют в Тюмени

Выставка "Как закалялась сталь", посвященная развитию бодибилдинга в регионе, откроется 16 сентября в 15:00 в Историческом парке "Россия – Моя История".

Вставка организована впервые. Гости смогут ознакомиться с ретрофотографиями, архивными документами, сохранившимися со времен создания первой секции атлетической гимнастики, а также с историей создания Федерации бодибилдинга в Тюменской области.

Событие соберет воспитанников атлетического клуба "Антей", титулованных спортсменов России и СССР. сообщают в региональном правительстве.