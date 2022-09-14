Выставку о бодибилдинге откроют в Тюмени

17:15 14 сентября 2022
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Выставка "Как закалялась сталь", посвященная развитию бодибилдинга в регионе, откроется 16 сентября в 15:00 в Историческом парке "Россия – Моя История".

Вставка организована впервые. Гости смогут ознакомиться с ретрофотографиями, архивными документами, сохранившимися со времен создания первой секции атлетической гимнастики, а также с историей создания Федерации бодибилдинга в Тюменской области.

Событие соберет воспитанников атлетического клуба "Антей", титулованных спортсменов России и СССР. сообщают в региональном правительстве.

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