Тюменские пловцы заняли первое и третье места на олимпиаде "Победим вместе"

Завершился Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию "Победим вместе", который проходил с 6 по 11 сентября в Казани. Турнир направлен на реабилитацию и адаптацию средствами физической культуры и привлечение к регулярным занятиям людей с синдромом Дауна.

Данные соревнования проходят в России уже шестой раз. В столицу Татарстана прибыли 150 участников из 34 регионов страны, а также пяти зарубежных стран - Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Израиля и Италии.

Елизавета Корякина и Святослав Коваленко, представляющие Тюменскую область на турнире, показали хорошие результаты.

"Золото" Святославу Коваленко принесла дисциплина "брасс" на дистанциях 25 и 100 метров. В эстафете 4х50 метров Елизавета и Святослав получили "бронзу". Немного до призового места не хватило Елизавете Корякиной в заплыве на 25 метров брассом и на спине.