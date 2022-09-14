ТюмГУ в честь своего дня рождения проведет забег на набережной

Спортивное празднование 92 дня рождения Тюменского госуниверситета пройдет 16 сентября на набережной реки Туры под мостом Влюбленных.

Участники пробегут 1930 метров - это число символизирует год основания вуза, возглавит колонну заслуженный мастер спорта России, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион и рекордсмен России Денис Кудрявцев.

На старте к студентам и преподавателям могут присоединиться все желающие независимо от возраста. На сегодня свои заявки на участие уже подали более 200 тюменцев. Чтобы принять участие в праздничном забеге, нужно до 15 сентября (включительно) зарегистрироваться на сайте или за час до забега на набережной. Участникам гарантировано отличное настроение, а студенты ТюмГУ получат допбаллы по физ-ре.