Трудовые коллективы Тюменской области сыграют в мини-футбол и настольный теннис

17:00 09 сентября 2022
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Соревнования по настольному теннису и мини-футболу в рамках юбилейной XV спартакиады трудовых коллективов региона в выходные пройдут в СК "Центральный" и "Здоровье".

Ожидается, что в турнирах по настольному теннису примут участие около 100 человек, по мини-футболу — около 210. Соревнования по мини-футболу продолжатся 17 и 18 сентября.

Всего в спартакиаду входит 15 видов спорта. Она завершится в ноябре этого года. Заключительным видом станет боулинг. Уже прошли состязания по лыжным гонкам, плаванию, волейболу, лёгкой атлетике, дартсу, гиревому спорту, баскетболу и многоборью ГТО.

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