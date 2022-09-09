Трудовые коллективы Тюменской области сыграют в мини-футбол и настольный теннис

Соревнования по настольному теннису и мини-футболу в рамках юбилейной XV спартакиады трудовых коллективов региона в выходные пройдут в СК "Центральный" и "Здоровье".

Ожидается, что в турнирах по настольному теннису примут участие около 100 человек, по мини-футболу — около 210. Соревнования по мини-футболу продолжатся 17 и 18 сентября.

Всего в спартакиаду входит 15 видов спорта. Она завершится в ноябре этого года. Заключительным видом станет боулинг. Уже прошли состязания по лыжным гонкам, плаванию, волейболу, лёгкой атлетике, дартсу, гиревому спорту, баскетболу и многоборью ГТО.