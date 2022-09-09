Спортсмены-ориентировщики в воскресенье пробегут кросс-марафон

11 сентября в районе поселка Винзили пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию (кросс-марафон).

Участники пробегут кросс-марафон на длинные дистанции: для мужчин - 15 км, для женщин - 8 км. Участвовать смогут и дети от 10 лет, и люди старшей возрастной группы. Отдельная дистанция предусмотрена для ветеранов.

"Каждый участник получит карту с контрольными пунктами. Их необходимо пройти в определенном порядке на время. Поскольку пунктов много и дистанция длинная, получается довольно сложный маршрут по лесу, - рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Леонид Кобелев.

Для отслеживания результатов используется электронная система отметки. После финиша участники смогут сразу ознакомиться с занятым местом.