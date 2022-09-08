Спартакиаду учащихся открыли соревнования по лапте

Фото ГАУ ТО ОСШОР

Соревнования по лапте прошли в Аромашево и Нижней Тавде в рамках XXVI спартакиады учащихся Тюменской области, участие в них приняли более 100 ребят из 11 муниципалитетов.

По итогам соревнований 8 сильнейших команд (по 4 в каждой зоне) прошли в финал.

Матчи шли в напряженной борьбе, иногда счет был практически равным. По итогам всех турниров лидерами в Аромашево стали Бердюжский, Аромашевский, Викуловский и Казанский районы. В Нижней Тавде лучшие команды — из Ярковского, Упоровского, Армизонского и Тобольского районов.

Финальные игры пройдут в с. Казанское с 29 сентября по 2 октября. Там же параллельно состоятся и соревнования среди городов.