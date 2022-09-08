Сотни жителей региона выйдут на "Тюменскую тропу"

17 сентября в селе Успенка пройдет традиционное физкультурно-спортивное мероприятие "Тюменская тропа". Ежегодно прогуляться по осеннему лесу в приятной компании и в атмосфере спортивного праздника приезжают около тысячи человек.

Мероприятие проводится с 2013 года. В этот раз участники совершат прогулку на расстояние, которое выберут сами. Им предложат различные дистанции: 2.5 км, 8.5 км, 16 км или 25 км. Весь маршрут размечен, участникам на старте выдадут карты. Присоединиться могут все желающие - семьи с детьми, студенты, тюменцы старшего возраста. Организаторы отмечают, что ежегодно на "тропу" выходит много организованных групп школьников и даже дошколят.

Для гостей будут работать несколько площадок, включая скалодром. Также можно выполнить нормативы ГТО, принять участие в трейл забеге. Детям предложат пройти "веревочную полосу", а на мастер-классах по спортивному туризму покажут, как правильно вязать узлы, ставить палатку и собирать в поход рюкзак.

- Уже сложилась традиция семейного участия, многие родители с детьми приезжают каждый год. На случай непогоды мы стараемся продумать расположение шатров и тентов, чтобы можно было укрыться от дождя. Участники могут взять с собой еду для пикника. Примерно на середине маршрута есть красивая поляна, где традиционно можно остановиться, перекусить и пойти дальше, - рассказали в пресс-службе Федерации спортивного туризма Тюменской области.

На данный момент регистрацию уже прошли 300 человек, некоторые начали подавать заявки еще с мая этого года. Для того чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться по ссылке Тюменскийтуризм.рф