Тюменские чиновники в экопарке Затюменский пробегут кросс

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Легкоатлетический кросс в рамках XX спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти и иных государственных органов Тюменской области пройдет 9 сентября, начало в 14:00.

Ожидается, что на старт выйдут 120 участников. Женщинам предстоит пробежать 500 метров, мужчинам — 1000 метров.

После завершения забега пройдет награждение победителей и призеров.

В рамках спартакиады уже прошли соревнования по лыжным гонкам, шахматам, дартсу, настольному теннису, многоборью ГТО, мини-футболу и боулингу. Впереди ждут турниры по плаванию, волейболу, бильярдному спорту и пулевой стрельбе.