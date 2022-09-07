В соревнованиях по ездовому спорту выступили 70 спортсменов с собаками

В выходные прошли чемпионат и первенство Тюменской области по ездовому спорту в бесснежных дисциплинах. На базе отдыха "Пруд Лесной" собралось порядка 70 спортсменов. Среди них как юные участники, так и опытные .

В первенстве на дистанции 3 км выступили юноши и девушки 12-17 лет. Чемпионат Тюменской области прошел в дисциплинах "Кросс", "Скутер", "Карт", "Велосипед". Кстати, для собак, участвующих в соревнованиях, существуют отдельные критерии — обязательная вакцинация и чипирование, а также общая подготовка, чтобы собака смогла выдержать большие дистанции.

- Традиционно участвуют с ездовыми собаками — хаски, самоедами, маламутами. Но в последнее время наблюдается тенденция по привлечению таких "спортивных" собак, как грейстеры, курцхаары, ездовые метисы (специально выведенные собаки). Они более выносливые и скоростные. Конечно, никто не запрещает участвовать с овчарками или доберманами, - рассказала главный судья соревнований Ольга Фатеева.

Ездовой спорт все больше вызывает интерес у представителей молодого поколения. Поэтому организаторы даже устраивают отдельные детские старты вне зачета, в которых участвуют дети от 2 до 12 лет. В этот раз самым юным был 5-летний участник.

Сборная области ежегодно на чемпионате и первенстве России занимает призовые места. Сейчас юниоры готовятся к поездке в Омск на Кубок Урала и Сибири.

По итогам соревнований победителями стали:

"Велосипед - 2 собаки" среди мужчин — Владимир Булгаков (г. Сургут)

"Велосипед - 1 собака" среди мужчин — Якуб Юрчага (MUSH Клуб Урала)

"Велосипед - 1 собака" среди юниоров - Кямал Калабин (MUSH Клуб Урала)

"Велосипед - 1 собака" среди женщин — Марина Артамонова (г. Тюмень)

"Велосипед - 1 собака" среди юниорок 12-13 лет — Ксения Григорьева (Хаски на Лесном Пруду)

"Велосипед - 1 собака" среди юниорок 15-17 лет— Ксения Паничевская (Хаски на Лесном Пруду)

"Кросс" среди мужчин — Алексей Тригубенко (г.Сургут)

"Кросс" среди юношей 12-14 лет — Матвей Юровских (г.Тюмень)

"Кросс" среди юниоров 15-17 лет — Кямал Калабин (MUSH Клуб Урала)

"Кросс" среди женщин — Екатерина Маклакова (ТРОО ФЕС)

"Кросс" среди девушек 12-14 лет — Анастасия Костюкова (Хаски на Лесном Пруду)

"Кросс" среди юниорок 15-17 лет — Александра Кремлёва (ТРОО ФЕС)

"Карт - 4 собаки" — Кирилл Юровских (г.Тюмень)

"Карт - 6 собак" — Алексей Скулкин (ТРОО ФЕС)

"Скутер 1 собака" среди мужчин — Иван Попков (ФЕСЧО)

"Скутер 1 собака" среди женщин — Марина Артамонова (г.Тюмень)

"Скутер 1 собака" среди девушек 12-14 лет — Ксения Григорьева (Хаски на Лесном Пруду)

"Скутер 1 собака" среди юниорок 15-17 лет — Александра Кремлёва (ТРОО ФЕС)

"Скутер - 2 собаки" — Алена Тимошенко (г.Каменск-Уральский)

По итогам областных состязаний будут сформированы сборные команды области для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.