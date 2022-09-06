Рыбаки Тюменской области соревновались в "чемпионском" улове

В Чикче прошел чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту (ловля донной удочкой). Посоревноваться в улове приехали участники из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Нижней Тавды, Екатеринбурга, Омска, а также Тюменского и Ярковского районов.

- Конкуренция сложилась интересная. Участвовали 12 команд профессиональных и еще 6 любительских. Традиционно, это одни из самых популярных соревнований, всегда проходят массово. В прошлые годы к нам приезжали сборные из Башкирии, Челябинска, Перми, Кургана. Сейчас участников поменьше. Как говорится, "старая гвардия" - почти все друг друга знают, в жизни являются друзьями и товарищами, - рассказал председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Однако соревнования есть соревнования. И если перефразировать известное изречение: "Дружба дружбой, а удочки - врозь". По итогам соревнований "чемпионский" улов оказался у Дмитрия Горенского - 24 кг 170 гр.

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место - команда "Михей-2" (г.Тюмень)

2 место - команда "Тура" (г.Тюмень)

3 место - команда "Михей-1" (г.Тюмень)

24 и 25 сентября рыбаки соберутся вновь. На этот раз в чемпионате Тюменской области им предстоит посоревноваться в дисциплине "ловля спиннингом с лодки".