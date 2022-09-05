Белорусы, украинцы и татары стали призерами турнира по городкам вТобольске

16:26 05 сентября 2022
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Турнир по городошному спорту прошёл 3 сентября на Базарной площади Тобольска, в соревнованиях  участвовали команды национально-культурных автономий и диаспор города, представляющие Союз татарской молодёжи, Дагестана, Украины, Беларуси и объединённая команда "Чечня-Ингушетия", сообщает администрация города. 

По итогам состязаний победила белорусская команда "Полесье", за которую сражались Александр Гринько, Роберт Шмунки и Михаил Кузьмин. Второе место у украинских "Карпат" в составе Василия Кунашенко, Леонида Черных и Владимира Киселёва, парни из Союза татарской молодёжи Руслан Гайсин, Кирилл Кугаевский и Сергей Колбаев замкнули тройку лидеров. 

Теги: национальная политика , Тобольск , турнир
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