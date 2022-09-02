Кросс нации 17 сентября пройдет в Тюмени

17:29 02 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет в Тюмени 17 сентября. 

Торжественное открытие состоится в 10:45, после этого начнутся забеги на дистанции 400 м, 1, 3, 4, 6 и 8 км. Стартовая площадка будет расположена на ул. Володарского (напротив правительства Тюменской области), финишировать участники будут на улице 8 Марта со стороны улицы Хохрякова.

Информацию по участию и регистрации можно получить: тел. 8(3452)28-33-51 или электронной почте sdusshor-2@mail.ru.

Теги: забег , кросс нации
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022