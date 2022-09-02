Лыжные гонки любителей в выходные пройдут в Упоровском районе

Областные соревнования по лыжным гонкам среди любителей на базе лыжного центра Упоровской ДЮСШ. Участникам предстоит в первый день пройти трассу на лыжероллерах свободным стилем, во второй день - кросс.

Участвовать могут все желающие от 18 лет. Соревнования направлены на привлечение взрослого населения к лыжным гонкам и развитие этого вида спорта в области. Ожидается около 120 участников из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района.

3 сентября мужчины 18-59 лет пройдут дистанцию 10 км, 60-74 лет — 5 км, 75 лет и старше - 3 км. Женщины 18-54 лет пройдут на лыжероллерах 5 км, 55 лет и старше — 3 км.

Во второй день предстоит преодолеть кросс мужчинам 18-59 лет — 5 км, 60 лет и старше — 3 км. Для женщин в возрасте 18-54 лет дистанция составит 3 км, для 55+ дистанция 2 км.

В последний раз эти соревнования проводились в 2019 году. По итогам соревнований победителей и призеров наградят медалями и дипломами.