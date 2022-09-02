Денис Спицов провел чемпионскую зарядку в Заводоуковске

Спортивный заряд в самом начале учебного года получили заводоуковские школьники. Зарядку для них провел именитый выпускник местной детско-юношеской спортивной школы - олимпийский чемпион в эстафете, четырёхкратный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр общего зачёта многодневной гонки Тур де Ски, победитель и призёр этапов Кубка мира, Заслуженный мастер спорта России Денис Спицов.

Началась "Зарядка с чемпионом" с торжественного момента. Почетный гость вручил знаки ГТО 25 школьникам и похвалил за высокий уровень физподготовки при выполнении нормативов комплекса.

К утренней зарядке с титулованным спортсменом присоединись 150 учащихся городской школы №3, воспитанники ДЮСШ, родители, а также активные и неравнодушные жители округа, специально собравшиеся ранним утром на площадке, чтобы получить порцию энергии, бодрости и отличного настроения.

Денис Спицов отметил, что личным примером пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом:

Мне очень приятно встречаться с ребятами и проводить совместные зарядки. Я всегда говорю им, что активность – это отличная альтернатива проведению свободного времени с гаджетами. Меня порадовало то, что знаки ГТО я сегодня вручал таким юным ребятам. При этом у многих из них это уже не первый знак. Желаю им не останавливаться на достигнутом и следовать моему девизу: "Идти к своей цели несмотря ни на что!"

Визит титулованного спортсмена завершился "Классной встречей". Школьники смогли пообщаться с гостем в дружеской атмосфере. Они задали ему множество вопросов, сфотографировались и получили автографы на память.