За победу в волейбольном турнире поборются 10 команд чиновников

В Тюмени пройдут соревнования по волейболу в рамках спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в регионе. Турнир состоится в спорткомплексе "Здоровье", 5 сентября в 9:00 будет дан старт первой игре.
Всего за звание лучших волейболистов поборются 130 человек из 10 федеральных органов государственной власти.
Состязания продлятся до 9 сентября.
Спартакиада стартовала в феврале этого года и продлится до конца ноября. Всего в программе соревнований 12 видов спорта. Уже прошли матчи по лыжным гонкам, мини-футболу, боулингу, настольному теннису, дартсу и многоборью ГТО.
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