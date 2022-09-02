За победу в волейбольном турнире поборются 10 команд чиновников

13:03 02 сентября 2022
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В Тюмени пройдут соревнования по волейболу в рамках спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в регионе. Турнир состоится в спорткомплексе "Здоровье", 5 сентября в 9:00 будет дан старт первой игре.

Всего за звание лучших волейболистов поборются 130 человек из 10 федеральных органов государственной власти.

Состязания продлятся до 9 сентября.

Спартакиада стартовала в феврале этого года и продлится до конца ноября. Всего в программе соревнований 12 видов спорта. Уже прошли матчи по лыжным гонкам, мини-футболу, боулингу, настольному теннису, дартсу и многоборью ГТО.

Теги: волейбол , турнир
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