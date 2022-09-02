Спартакиада школьников в Тюменской области начнётся с лапты

2 сентября стартуют первые соревнования в рамках XXVI спартакиады учащихся Тюменской области. Зональные турниры по лапте пройдут в Аромашево и Нижней Тавде. Завершатся они 4 сентября.

Участие в состязаниях примут спортсмены 2006-2008 годов рождения, в смешанных командах по 10 учащихся. Соревноваться участники будут в двух группах - города и районы.

В первые дни для ребят проведут тренировки, затем состоятся предварительные игры в группах. Победителей определят по наибольшему количеству набранных очков по итогам всего турнира. Финал соревнований пройдёт в в с. Казанское с 29 сентября по 3 октября.