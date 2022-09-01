Тюменские дзюдоисты будут бороться за приз Главы Ишимского района

3 сентября в селе Стрехнино Ишимского района состоится открытый турнир по дзюдо среди спортсменов 11-14 лет. Соревнования традиционные, но впервые борцы сойдутся в поединках за приз Главы Ишимского района.

Всего ожидается около 140 дзюдоистов со всей Тюменской области, в том числе Тюмени, Ишима, Тюменского, Аромашевского, Ишимского, Упоровского, Исетского районов.

В числе участников соревнований - спортсмены, входящие в сборную Тюменской области, неоднократные участники соревнований Уральского федерального округа. Это Татьяна Аверина, Полина Пушкаревич, Татьяна Умасова, Алексей Своеглазов.

- Для спортсменов каждые соревнования – это огромный опыт и скачок вперед. После них всегда заметен рост у ребят. А открытый турнир дает возможность попробовать силы с соперниками разного уровня из других муниципалитетов. В Ишимском районе занимается около 70-80 ребят в секциях. Среди наших дзюдоистов постарше есть даже призеры всероссийских соревнований. Поэтому им есть куда стремиться, - прокомментировала тренер-преподаватель ДЮСШ Ишимского района Татьяна Кузнецова.