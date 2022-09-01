В Тюмени соберутся любители экстремальной езды на ралли

3 сентября на базе автодрома ДОСААФ (11 км Ялуторовского тракта автодром ВОА, п. Метелево) пройдет четвертый этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту (ралли-спринт). Гонка будет посвящена памяти Константина Маркелова, внесшего огромный вклад в развитие тюменского автоспорта. Начало соревнований — в 12:00.

Ожидается около 40 участников из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей. На данный момент регистрацию прошли 17 участников из Тюмени и Ишима.

Чемпионат проходит с 2000-х годов на различных площадках города с твердым покрытием. Участникам предстоит на дистанции 900 м показать стабильность езды по незамкнутой трассе на двух специальных участках.

- "Асфальтовый спринт" - это дружный коллектив, комфортное общение, интересная конфигурация трассы. Все это дает не только положительные захватывающие впечатления и эмоции, но и тренирует навыки контраварийного вождения. Практически 80% спортсменов участвовали в прошлые годы и даже были победителями чемпионата, - делится руководитель пресс-службы Тюменской региональной Федерации автомобильного спорта ОО "ТРФАС" Дмитрий Соколов.

В этом году участие примут чемпионы прошлых лет Павел Таратунин (чемпион 2020 года в классе 1400), Сергей Тюшняков (чемпион 2020 года в классе 1600), Алексей Смирнов (чемпион 2021 года в классе 2000), Михаил Помыткин (чемпион 2021 года в классе 1400) и Андрей Ращупкин (чемпион 2013 и 2021 годов в классе Абсолют).

Зарегистрироваться для участия можно на сайте http://reg.autosport72.ru/ до 18:00 2 сентября.