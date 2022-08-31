Тюменская дзюдоистка вошла в состав российской сборной

В Саранске завершилась XI Спартакиада учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Этот турнир приравнен к первенству России. На татами боролись почти 700 спортсменов из 71 субъекта Российской Федерации.

Представители Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" не остались без медалей. Айшат Алиева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. На счету воспитанницы Виктора Иващенко 5 побед в шести встречах. Успешное выступление обеспечило спортсменке место в основном составе сборной команды России по дзюдо.

- Айшат показала хорошую борьбу в меру своих возможностей, поскольку многие из соперниц старше ее на 2 года. Это первый официальный серьезный старт в данной возрастной группе. Конечно, хотелось бы, чтобы Айшат оказалась в финале. Немного не хватило, уступила в ¼ более опытной спортсменке из Ульяновской области Виктории Антоновой, бронзовому призеру прошлого первенства России в Ижевске, - прокомментировал тренер Виктор Иващенко

Отметим, что в шаге от пьедестала, заняв 5 место в весе до 48 кг, остановилась еще одна представительница "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Полина Вакушина (тренеры А.Вуколов, Т.Беляева, А.Буклаускас). Она вошла в резервный состав национальной сборной.