Участникам спартакиады сильнейших в Тюмени организовали торжественный прием

10:54 30 августа 2022
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В Тюмень вернулись очередные победители и призеры первой  Всероссийской Спартакиады сильнейших. Череда торжественных встреч прошла в аэропорту Рощино и на железнодорожном вокзале. Приветствовали спортсменов начальник  управления спорта департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер, представители профильных спортивных федераций, тренеры, болельщики.  

Делегацию  легкоатлетов во главе с победителем в беге на 400 м с барьерами Вадимом Кукалевым ожидали у прибывшего состава на железнодорожном вокзале. Приняв  многочисленные поздравления, Вадим с гордостью продемонстрировал завоеванное золото, которое для него стало своеобразным реваншем после не совсем удачного выступления на чемпионате России:

На спартакиаде на дорожку я вышел уверенным в себе. Знал, что одержу победу. Спортивный сезон длинным получился, я даже рад, что все уже позади. Три месяца тренироваться, бегать 400 метров с барьерами, поддерживать хорошую форму, - это отнимает много сил. Сейчас будет отдых, а потом подготовка к зимнему чемпионату России.

В этот же день в Тюмени с почетом встретили серебряную медалистку соревнований по гребному слалому Зульфию Сабитову и бронзового призёра состязаний по тяжёлой атлетике Анастасию Анзорову.

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В рамках всероссийской спартакиады еще продолжает свои выступления тюменская сборная по настольному теннису. А в конце сентября в этих стартах примут участие спортивные гимнасты.

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