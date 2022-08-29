Тюменцы заняли первое и третье места на юниорском первенстве России по лапте

Первенство по лапте среди команд юниоров и юниорок 15-17 лет в Удмуртии завершилось 26 августа, команда юниоров Тюменской области обошла игроков Омска и Ярославля и заняла первое место, юниорки заняли треть строчку после Тюмеск и Удмуртии, сообщили в депспорта.

В состязаниях приняли участие 168 человек из 10 регионов страны. Тюменскую область представляли 20 спортсменов.

"Полуфинал и финал у юниоров выдались напряженными. Все решилось в последние 50 секунд. У девушек тоже до последнего не было понятно, кто выиграет. Команды из Томска и Удмуртии действительно - достойные соперники. Можно сказать, что все были на равных", - рассказал представитель Федерации лапты Тюменской области Игорь Лукин.



Следующие крупные соревнования по лапте пройдут 11-18 сентября в Анапе на чемпионате России среди мужских и женских команд.