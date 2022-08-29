48 спортплощадок и бассейн сдадут в эксплуатацию в Тюменской области до конца 2022 года

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В Тюменской области планируют ввести 48 спортивно-игровых площадок, турниковых и силовых комплексов и крытый бассейн в мкр. №15 Тобольска, сообщает информационный центр правительства ТО.

В планах капитальный ремонт 10 объектов спорта и допобразования в Тюмени, поселках Червишево и Успенка Тюменского района, в Ишиме и поселке Октябрьский Ишимского района.

На 2023 год запланировано ввести в эксплуатацию 24 спортивно-игровых площадок, турниковых и силовых комплексов, лыжероллерную трассу в поселке Боровский, капитально отремонтировать 12 объектов спорта и дополнительного образования в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Бердюжском, Викуловском, Казанском районах и Заводоуковском городском округе.