Мастер-класс для краснодонских борцов провели в Тюмени

Мастер-класс для юных спортсменов с Краснодона и их тюменских сверстников в ДЮСШ №3 провели почетный президент Федерации спортивной борьбы Тюменской области Владимир Чебоксаров, победитель Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года Сергей Кутузов и старший тренер сборной команды России по греко-римской борьбе U23 Рустам Тотров.

Чебоксаров поделился с юными спортсменами своими воспоминаниями о проведенных боях с луганским борцом и мастером спорта Алексеем Онищенко, пожелал спортивных успехов и упорной борьбы.

После разминки Сергей Кутузов с напарником показал несколько приемов захвата соперника, отработал с каждым спортсменом "стойки" и помог правильно проводить броски.

"Очень полезный мастер-класс. Стало понятно, как правильно начинать борьбу, работать в партере и в стойке. Взял для себя на заметку несколько интересных приемов. Некоторые мы раньше не встречали — наш тренер немного по-другому обучал нас, например, расставлять ноги. Буду пробовать повторить эти приемы по примеру Сергея", - рассказал Вячеслав из Краснодона.

"Здесь присутствуют пока юные борцы, но ребята уже знают, как правильно сделать захват. Мы их корректировали только точечно. Видно, что тренеры хорошо с ними работают. Конечно, со становлением их как спортсменов еще будет много раз меняться техника, но, возможно, что-то с этого мастер-класса им в будущем пригодится в поединке", - отметил старший тренер сборной команды России по греко-римской борьбе U23 Рустам Тотров.