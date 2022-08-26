Тюменская дзюдоистка завоевала бронзу Всероссийской Спартакиады сильнейших

Чемпионка Европы и участница Олимпийских Игр в Токио и Рио-де-Жанейро Ирина Долгова в категории до 48 кг завоевала бронзу на турнире по дзюдо в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших по летним видам спорта. Это единственная награда сборной нашего региона.

Участниками турнира стали 326 спортсменов из 49 регионов страны.

Ирина уже вернулась домой и вместе со своими тренерами Иваном Чащиным, Наталией Дору и Владимиром Нефедовым принимает поздравления:

В целом я своим выступлением довольна. Сейчас, к сожалению, мало соревнований высокого уровня. А на этой спартакиаде собрались действительно сильнейшие. К сожалению, на разминке я повредила колено. Это, думаю, тоже повлияло на то, что в полуфинале уступила Кристине Дудиной из Свердловской области. Она большая молодец, талантливая спортсменка. Плюс придерживалась разработанной тренером тактики и смогла одержать верх.

В итоге Кристина стала первой. Серебро в этом весе у Сабины Гилязовой, ещё одна бронза у Ирэны Хабуловой.

Сейчас Ирина Долгова будет восстанавливаться после полученной травмы и готовиться к следующим стартам. Она надеется принять участие в чемпионате мира в Узбекистане.