Тюменец стал вице-президентом Общероссийской федерации спорта глухих

Председатель Тюменского регионального отделения ОСФСГ Владимир Веселли избран одним из из пяти вице-президентов Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" (ОСФСГ).

Внеочередной съезд организации прошел 23 августа года в московском Измайлово, в работе съезда приняло участие 60 делегатов. Главным вопросом повестки дня стало избрание президента, а также выборы нового состава правления и контрольно-ревизионной комиссии. В результате работы Съезда президентом ОСФСГ единогласно избран Дмитрий Васильевич Ребров.

"У новой команды будет новая эра. Мы будем действовать в интересах региональных отделений ОСФСГ, всех спортсменов и тренеров. Наша цель - вывести российский спорт глухих на высший уровень, чтобы о нем узнали все. А с президентом Ребровым Дмитрием Васильевичем у нас всё получится, и я доверяю ему на все 100%. С новым Правлением мы будем идти к своей цели шаг за шагом, не останавливаясь!" - отметил Владимир Веселли.

Владимир являлся одним из лидеров сборной команды Тюменской области по спорту глухих (легкая атлетика). В 2021 году он был избран вице-президентом Всероссийской федерации киберспорта глухих.