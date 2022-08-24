Зульфия Сабитова стала чемпионом России по женскому каноэ

На чемпионате России по гребному слалому в городе Окуловка Новгородской области Тюменскую область представляли 10 спортсменов, в том числе Зульфия Сабитова, которая стала чемпионом России по женскому каноэ.

Всего выступили 230 слаломистов из 20 регионов страны.

Сейчас наши спортсмены готовятся принять участие в Спартакиаде сильнейших, которая пройдет в Окуловке с 24 по 28 августа. Конкуренцию представителям Тюменской области составляют участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска.