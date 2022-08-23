Тюменский борец греко-римского стиля завоевал золото Всероссийской спартакиады

Тюменский борец греко-римского стиля Сергей Кутузов в весовой категории до 77 кг завоевал золото Всероссийской спартакиады.

Сергей - мастер спорта международного класса, двукратный чемпион первенства России U-21, U-23, бронзовый призер чемпионата Европы U-23, серебряный призер чемпионата мира, ранее выступал в весовой категории до 72 килограммов.

В рамках Всероссийской спартакиад сильнейших спортсменов в каждой категории состязались 16 человек. Это первые и вторые номера сборной страны.

Делегация Тюменской области продолжает борьбу за медали. Сегодня и завтра в Казани выступят 13 дзюдоистов. Всего тюменцы представляют регион в 11 видах спорта. Впереди еще плавание, бокс, танцевальный спорт, легкая атлетика, гребной слалом, скалолазание, настольный теннис, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика