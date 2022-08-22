Анна Иванова поборется за Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО- 2022"

Фото - клуб «Neft' Crossfit»

С 5 по 8 сентября во Владивостоке на острове Русский пройдет I открытый Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО – 2022". Заявки на участие в нем подавали сильнейшие атлеты со всей страны. Из всего числа желающих отобрали участников в составе 8 команд, а также 16 мужчин и 8 женщин для участия в индивидуальном зачете. Среди них оказалась и 19-летняя жительница Тюменской области Анна Иванова.

Аня родом из Тобольска, сейчас живет в Тюмени, учится в ТИУ на инженера по охране труда и параллельно тренируется в клубе "Neft' Crossfit". В копилке девушки множество спортивных успехов и достижений и коллекция знаков ВФСК ГТО: золотой, серебряный и бронзовый.

"С 6 лет я занималась спортивной гимнастикой, выполнила норматив мастера спорта. Затем меня затянул кроссфит. Выигрывала различные российские соревнования по кроссфиту сначала в подростковой категории, потом в категории "Джуниор". Являюсь кандидатом в мастера по функциональному многоборью и тяжелой атлетике. Идею принять участие в "Играх ГТО- 2022" мне подал директор спортивного клуба Дмитрий Баев. Мне она понравилась. Люблю пробовать что-то новое", – рассказывает Аня.

Для отбора необходимо было помимо регистрации выполнить на время комплекс из трех упражнений – становую тягу, берпи через штангу, подъем ног в висе на перекладине, а затем отправить ролик организаторам.

Участникам предстоящих Игр предстоит соревноваться в выполнении нормативов комплекса ГТО на время. На дорожках "Арены ГТО" будут установлены спортивные снаряды, где последовательно нужно будет выполнить на скорость следующие упражнения: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа, подтягивания на перекладине.