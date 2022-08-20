В Тюменской области определят чемпиона по автогонкам

Борьба за секунды ждет автогонщиков в предстоящую субботу. На автодроме ДОСААФ в поселке Метелево пройдет 3 этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту "Асфальтовый спринт 2022". В ралли-спринте за Кубок DynoMAX поборются несколько десятков пилотов. Уже известно, что кроме тюменцев на старт выйдут гости из Екатеринбурга, Ишима, Кургана.

Принять участие в состязаниях может каждый желающий. Главное – иметь право на управление транспортным средством и необходимую документацию на автомобиль. Как показывает практика, среди участников не только опытные гонщики, но и новички. Причем последние запросто могут составить достойную конкуренцию бывалым водителям.

– К примеру, в прошлом году Данил Казаков впервые принял участие в чемпионате и сразу стал победителем. Он занимался картингом, конечно, ему это здорово помогло. В этом году от экстремальной школы вождения, выполнив все необходимые формальности, так как еще нет водительских прав, участвует тюменец Ярослав. А он ведет борьбу за 1 место! Так что все непредсказуемо, – комментирует председатель оргкомитета соревнований Илья Соколов.

В общекомандном зачете по результатам двух предыдущих этапов лидирует команда "СТО "Глушитель"" из Тюмени.