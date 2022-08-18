Сто юных шахматистов 21 августа встретятся в Нижней Тавде

Открытое первенство Нижнетавдинского района по шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 15 лет пройдет 21 августа, его участники станут сто ребят из Тюмени, Тобольска, Ярковского и Тобольского районов.
Соревнования пройдут в двух группах по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 8 минут до конца партии + 3 секунды на ход.
Директор спортивной школы Нижнетавдинского района Евгений Базадыров:
Количество вовлеченных в этот вид спорта с каждым годом увеличивается. И для нас очень важен этот турнир. Ребята могут оценить свой уровень в масштабах области, попробовать свои силы. К тому же осенью будет первенство области и спартакиада учащихся по шахматам. Это хороший способ подготовиться для спортсменов, а для тренеров — провести анализ и помочь ребятам исправить ошибки.
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