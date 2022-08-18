Сто юных шахматистов 21 августа встретятся в Нижней Тавде

Фото - департамент физической культуры, спорта и допобразования ТО

Открытое первенство Нижнетавдинского района по шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 15 лет пройдет 21 августа, его участники станут сто ребят из Тюмени, Тобольска, Ярковского и Тобольского районов.

Соревнования пройдут в двух группах по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 8 минут до конца партии + 3 секунды на ход.

Директор спортивной школы Нижнетавдинского района Евгений Базадыров: