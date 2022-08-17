Четыре дзюдоиста представят область на всероссийских соревнованиях

20 и 21 августа в Нижнем Тагиле состоятся традиционные всероссийские соревнования по дзюдо памяти мастера спорта СССР Д.И. Туржевского среди мужчин.

Участие примут спортсмены 2004 года рождения и старше.

От Тюменской области за медали будут бороться 4 спортсмена Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Азат Балтабаев, Андраник Манасян, Леонид Хромин уже являются мастерами спорта России, Буян-Херел Санаа — кандидат в мастера. Все дзюдоисты представят весовую категорию до 73 кг.

Участники турнира получат возможность повысить уровень спортивного мастерства и выполнить норматив на звание мастера спорта России.