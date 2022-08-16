Чемпионат России по авиамодельному спорту соберет под Тюменью спортэлиту страны

С 19 по 21 августа 2022 года в поселке Московском на кордодроме МАУ ЦФСР "Сибиряк" Тюменского района пройдет чемпионат России по авиамодельному спорту в классе F-2D (кордовые модели воздушного боя).

Открытие чемпионата состоится 19 августа, в пятницу, в 10:00, сразу после этого спортсмены отправят авиамодели в бой. В выходные спортсмены также будут выходить на старт в 10:00.

На тюменской земле в мастерстве пилотирования авиамоделей посоревнуются более 80 участников в составе более полусотни экипажей со всей страны. На кордодроме соберется элита авиамодельного спорта страны - 4 Заслуженных мастера спорта, 9 мастеров спорта международного класса, 24 мастера спорта России. Среди них четырехкратные чемпионы мира, заслуженные мастера спорта Игорь Трифонов, Дмитрий Батраков (Московская область), Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России, главный тренер национальной сборной Борис Фаизов ( Екатеринбург).

В состав сборной команды Тюменской области вошли 5 судей и 8 участников, в том числе 3 сотрудника и 4 воспитанника Центра технических видов спорта ГАУ ДО ТО ДТиС "Пионер".

Соревнования пройдут в личном первенстве среди пилотов-юниоров до 19 лет, личном первенстве в общем зачете и в командном первенстве.

Обслуживать чемпионат будет квалифицированная судейская бригада, утвержденная Президиумом федерации авиамодельного спорта России, в составе которой 7 спортивных судей всероссийской категории и 12 спортивных судей первой категории.