Три тюменских теннисиста сыграют в финале летней спартакиады учащихся России

Соревнования по настольному теннису в рамках российской спартакиады учащихся пройдут в городе Салават Республики Башкортостан с 16 по 21 августа. Состязаться будут юноши и девушки 2007 года рождения.

Тюменскую область в командном первенстве представят Николай Насонов, Артем Грачев и Дмитрий Сизиков.

У Николая Насонова уже есть значимые личные достижения. На всероссийском турнире первенства восточно-европейской лиги он занял 3 место в личном разряде.

Настрой у спортсменов боевой, надеются попасть как минимум в десятку лидеров.

“Всё зависит от составов команд, которые приедут на соревнования. Мы готовились основательно, ездили перед этим на всероссийские соревнования, были на сборах в Казани двенадцать дней", - рассказала тренер Елена Брус.

Всего спартакиада соберет около 150 участников из 33 регионов страны.