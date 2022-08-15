Тюменская лыжница Татьяна Сорина получила орден Дружбы

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин в спорткомплексе "Лужники" в Москве вручил орден Дружбы инструктору спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии капитану Татьяне Сориной, завоевавшей золотые медали зимних Олимпийских игр в Пекине.

Капитан Татьяна Сорина - мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете и 5-кратная чемпионка России 2016-2021 гг. С 2017 года спортсменка входит в тридцатку самых сильных лыжниц мира и является постоянной участницей этапов Кубка мира, отмечают в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.