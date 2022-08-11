Тюменка получит орден за олимпиаду. Она пропустила встречу с Путиным в апреле

Тюменская лыжница Татьяна Сорина получит Орден Дружбы из рук помощника президента России Игоря Левитина за золотую медаль в эстафете 4 по 5 км на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Это произойдет в рамках дополнительной церемонии награждения государственными наградами российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Олимпиаде-2022. ТАСС со ссылкой на пресс-службу помощника президента РФ Игоря Левитина сообщает, что церемония пройдет 12 августа в московском спорткомплексе "Лужники".

Награды получат спортсмены, которые не смогли принять участие в апрельской церемонии награждения в Кремле, когда их коллег поздравлял президент РФ Владимир Путин. Сорина не смогла тогда присутствовать из-за реабилитации после операции.

Кстати, тогда из рук президента заслуженные награды получили и тюменцы: лыжник Денис Спицов был удостоен Ордена Почета, кавалером Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени стал Иван Якимушкин, кавалером Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – Александр Логинов.