Тюменские экипажи привезли награды с фестиваля водного спорта

В Ижевске прошел фестиваль водных активностей "IZHWATERFEST", он собрал участников, профессионалов и любителей водных видов спорта из семи российских регионов. Команды Тюменской области одержали победу в категориях "Новички" и "Опытные".

Среди опытных первое место взял экипаж Владислава и Светланы Чикишевых. На втором месте - Андрей Бердюгин и Алексей Калашницин. Среди новичков первым стал экипаж Ольги Секериной и Надежды Будылдиной. Второе место завоевали Ольга Соколова и Владимир Туровский. Совсем чуть-чуть не хватило до призового места Наталье Щербаковой и Ольге Елыниной.

Некоторые спортсмены впервые познакомились не только с парусным спортом, но и виндсерфингом, сап-серфингом.

Яхтсмен, председатель Упоровской районной организации Всероссийского общества инвалидов Андрей Бердюгин:

Нам очень повезло с погодой. Было жарко, светило солнце. Сначала не думал о победе, так как в последний момент узнал, что мой напарник по экипажу Николай не сможет участвовать. Но, к счастью, с Алексеем быстро адаптировались. На старт выходили уверенно. В итоге у нас серебро. Рады!

Парусный спорт действительно становится популярным, многие регионы либо уже активно развивают это направление как, например, наша Тюменская область, либо на пути к этому. Участников становится больше, конкуренция растет. Так, на этом фестивале в Ижевске собралось более ста человек.

Впереди фестиваль парусного спорта Тюменской области, который пройдет в конце августа, и парусная регата в Москве.